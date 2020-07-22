Цены на водку могут вырасти на 3,5% в следующем году

Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года. Проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, цена на минимальная цена на водку может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с текущих 230 рублей.

МРЦ на коньяк предлагают поднять на 3%, за 446 рублей за бутылку 0,5 литра. На данный момент минимальная розничная цена составляет 433 рубля.

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