Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вернулся в рейтинг десяти богатейших людей России по версии Forbes.
За последние четыре месяца его состояние, по оценке издания, выросло почти в два раза — с $10 млрд до $18,5 млрд. Это произошло из-за роста стоимости акций золотодобывающей компании «Полюс», которая принадлежит семье Керимова.
Издание отмечает, что результат Керимова является лучшим за период пандемии среди российских бизнесменов.
Сенатор оказывался в топ-10 последний раз в 2008 году.
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