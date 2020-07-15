ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19. Его следует направить в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Электронную форму можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а на бумаге — по почте.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

Основные условия получения субсидии:

— заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;

— заявитель — субъект МСП работает в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19 (перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976). На субсидию также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года должны быть включены в соответствующий федеральный перечень.

— заявитель — социально ориентированная НКО, по состоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр пострадавших НКО (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 847) или реестр социально ориентированных НКО (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906);

заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

— заявитель-ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве ИП, не снят с учета в налоговых органах;

— заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не имеет задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб;

— заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Кроме того, с помощью специального сервиса заявитель может самостоятельно проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления. Сделать это также можно через личный кабинет налогоплательщика – юрлица или ИП.

Дополнительно информацию можно уточнить по единому номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.