Названы правила торговли сахарной ватой и квасом

В Роскачестве рассказали о правилах торговли сахарной ватой и квасом в летний сезон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, требования к аппаратам по изготовлению сахарной ваты и к продавцам регламентированы санитарным законодательством. Необходимо соблюдать правила гигиены, надевать опрятную и чистую санитарную одежду и иметь бейдж с фамилией.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) продавцы, в том числе уличной торговли, должны быть обеспечены перчатками и масками. Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа», — уточняется в организации.

Очистка бочки для кваса предполагает окисление емкости, обработку паром и специальными моющими средствами. После заправки напитка на крышку ставится пломба, гарантирующая чистоту кваса. Сами бочки должны быть теплоизолированными, и температура в них не должна меняться более чем на 2-3 градуса в течение 8 часов в летнюю погоду.

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