Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА «Новости».

«Да, он, наверное, недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем, и будем дальше двигаться», — сказала Голикова в эфире Первого канала.

По ее словам, до 2017 года МРОТ никак не был привязан к размеру потребительской корзины и прожиточному минимуму, но позже государство пересмотрело свой подход к этому вопросу.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составляет 12 130 руб. в месяц.

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