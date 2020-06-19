В России пообещали пресекать любые попытки Украины добывать углероды у Крыма

Россия будет внимательно отслеживать ситуацию на границе и не позволять украинской стороне добывать углероды на шельфе Черного моря у берегов Крыма. Об этом заявил РИА «Новости»депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что любая попытка вмешательства будет пресекаться и рассматриваться Россией как акт агрессии против страны. Однако он согласился, что есть спорные ситуации, которые необходимо обсудить МИДам РФ и Украины.

«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — подчеркнул Шеремет.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Отто Ватерландер заявил, что компания планирует возобновить добычу углеводородов в Черном море.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

— «Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»