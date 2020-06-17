Новак назвал «комфортную цену» на нефть для России

Глава Министертсва энергетики России Алексей Новак рассказал о «комфортной цене» на нефть в России. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg TV.

Он отметил, что страна сейчас не нуждается в слишком высоких нефтяных котировках, поскольку это снизит спрос на энергоносители. Кроме того, по словам министра, повышенные цены спровоцируют формирование следующего кризиса, привлечение в отрасль неэффективных инвестиций, а также создание избытков.

По его мнению, является цена в $50 за баррель, которая продлится до 2035 года.

«В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 (за баррель. — примечание «Газеты.Ru»)», — сказал Новак.

9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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