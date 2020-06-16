Совфед предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

В Совете Федерации предложили увеличить до 18 лет возраст школьников, получающих выплату в 10 тыс. руб., пишет РИА «Новости».

«По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — приводятся слова председателя комитета Совфеда по образованию и науке Лилии Гумеровой.

Гумерова уверена, что предложение будет принято, если позволит бюджет. Также она напомнила, что мера получила широкую поддержку среди россиян.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о специальных выплатах семьям в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса. На детей в возрасте от 3 до 16 лет единоразово выплатят по 10 тыс. руб.

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