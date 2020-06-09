Власти Москвы сообщили о возможном восстановлении экономики к июлю
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Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире канала «Россия-24» заявил, что экономика может вернуться к докризисным показателям уже в июле.
«Я думаю, что к июлю мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте, до введения ограничений», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил план по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса.
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