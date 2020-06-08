Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
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Всемирный банк опубликовал доклад «Перспективы мировой экономики», в котором содержатся данные о влиянии пандемии коронавируса нового типа COVID-19 на экономику России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на экономику страны также окажет влияние рост нефтяных цен, который приведет к тяжелой со времен Второй мировой войны рецессии.
В докладе Всемирный банк отразил ожидания по спаду экономики на 6%.
Рост ВВП страны, как сказано в документе, составит при этом 2,7%.
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