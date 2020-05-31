Первое зарегистрированное в РФ лекарство от COVID-19 не будут продавать в аптеках

Первый зарегистрированный в России лекарственный препарат от коронавируса «Авифавир» не поступит в свободную продажу в аптеках, передает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат может применяться только в госпиталях под наблюдением врача, сообщили в РФПИ.

Там также отметили, что «Авифавир» категорически запрещен для приема беременным и в период планирования семьи.

30 мая стало известно, что Минздрав одобрил первое лекарство для лечения коронавируса «Авифавир».

По последним данным, в России выявлено 405 843 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19

— Названы сроки появления лекарства от COVID-19 в российских больницах