Рубль рос второй месяц кряду в мае

В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Московской биржи.

Сообщается, что при этом национальная валюта компенсировала более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.

Как отмечается, к закрытию пятницы, курс доллара снизился на 34 копейки, до 70,14 рубля, а курс евро — на 17 копеек, достигнув 77,93 рубля.

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