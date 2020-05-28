Способное достроить «Северный поток — 2» судно возвращается в порт Мукран

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» плывет обратно в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта «Северный поток — 2». Об этом следует из данных порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Согласно поступившим данным, утром в четверг, 28 мая, корабль вышел из гавани и встал на якорь в нескольких км от нее. Спустя какое-то время к причалу Мукрана подплыла трубоукладочная баржа «Фортуна» компании МРТС, которая также способна поучаствовать в завершении строительства «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что «Академик Черский» оказался в этом порту 8 мая.

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