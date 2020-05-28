Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Правительство России представило план по восстановлению экономики в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

В пресс-службе отмечают, что ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость развития экспорта и активного импортозамещения.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, все пункты необходимо реализовать до конца 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

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