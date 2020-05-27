Мировые цены на нефть снизились на 5-6%
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Мировые цены на нефть упали на 5-6%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 4,92%, до $34,39 за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI — на 5,79%, до $32,36 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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