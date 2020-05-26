Авиаотрасль готова к возобновлению работы
Авиакомпании и аэропорты готовы возобновить перевозки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.
«Российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — сказали в Росавиации.
В России выявлено 362 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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