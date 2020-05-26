«Газпром» снизит цену на газ для Грузии на 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией «Газпром», передает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава.

Она пояснила, что сложившаяся на сегодняшний день усиленная конкуренция, а также падение в мире цен на нефтепродукты поспособствуют снижению цены на газ.

В связи с этим, по словам министра, грузинская и российская стороны договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

Конкретные цифры Турнава не назвала, «исходя из коммерческой тайны».

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