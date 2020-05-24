Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг

В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала »Россия 1».

«Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что первая неделя идет хорошо — на строительных площадках соблюдается дистанция, проверяются пункты приема пищи и измеряется температура у рабочих.

В Подмосковье с 13 марта действует режим повышенной готовности. С 29 марта жители обязаны соблюдать самоизоляцию. В регионе коронавирусом заразились 33 515, скончались 329, выздоровели 5 520 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.