Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля

Власти Испании намерены разрешить въезд на территорию страны иностранным туристам с июля этого года, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе выступления, трансляция которого ведется на сайте El Pais.

В Испании будут приняты все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность туристов во время отдыха и удостовериться, что гости страны не представляют опасности для местного населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, отметил Санчес.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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