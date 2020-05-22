Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Ценовой рост, вызванный ослаблением рубля, остановился, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано», — приводятся слова Набиуллиной.

Глава ЦБ напомнила, что инфляция за последнюю неделю была около нуля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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