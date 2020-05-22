В Крыму не рассчитывают на межрегиональный туризм до 1 июля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отельерам региона не стоит ждать отдыхающих из других российских регионов до 1 июля. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что перспектив возобновления туристических потоков между регионами страны пока нет.
«На межрегиональный туризм, честно мы говорим, пока рассчитывать не стоит», — сказал Аксенов.
Решение о режиме работы в период «высокого» сезона в Крыму власти планируют принять 26-27 мая.
До этого Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
— Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году