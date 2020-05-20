Регулятор освободил «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG.

«Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу «Северный поток» исключение из основных положений Газовой директивы ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение применяется к участку газопровода, который расположен на территории Германии, в том числе и в территориальных водах страны. Исключение будет действовать в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учетом директивы немецкого закона об энергетике – с 12 декабря 2019 года.

«Северный поток» заработал в ноябре 2011 года. Его протяженность составляет 1224 км, а мощность 55 млрд куб. м в год. На данный момент по газопроводу прокачано более 345 млрд куб. м газа.

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