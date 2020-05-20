Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

Новый вид мошенничества с объявлениями о работе выявлен в России. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в «Газету.Ru».

Злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений. От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы «для контроля» программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.

Далее мошенники могут попасть в личный кабинет клиента и снять деньги, причем подтверждая это кодами из смс или push-уведомлениями.

Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.

В банке напомнили, что специалисты службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно и не используют программы удаленного доступа.