Россия сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи

В марте 2020 года Россия вновь стала второй в мире по добыче нефти с показателями в 10,575 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

На первом месте остались Соединенные Штаты, которые смогли увеличить объем нефтедобычи на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,926 млн б/с. После России, на третьем месте идет Саудовская Аравия, которая уменьшила объем добычи за месяц на 0,5% — 9,733 млн б/с.

В отчете JODI также отмечается, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос на 1,6%, из США он снизился на 3,5%.

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