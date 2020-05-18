«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
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«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера.
По его словам, цель проекта заключается в соединении газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация в Восточной Сибири.
Кроме того, данный газопровод может стать основой экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров газа в год.
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