Россияне во время самоизоляции спонтанно покупали еду, оружие и животных

Россияне рассказали, какие спонтанные покупки совершали чаще всего во время самоизоляции. Данные сервиса Туту.ру публикует РИА «Новости».

По 27% опрошенных ответили, что во время карантина скупали «запасы продуктов и препаратов на черный день» и «оружие». Еще 12% респондентов приобрели принадлежности для хобби, 9% покупали мебель и технику. Кроме того, 8% потратили деньги на очистители и увлажнители воздуха, а 7% купили дачу или взяли ее в аренду. Еще 6% россиян завели собак.

Большинство (63%) опрошенных признались, что ничего необычного во время самоизоляции они не купили.

Всего в опросе на сайте сервиса и в группе в соцсети поучаствовали 2 тыс. человек.

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