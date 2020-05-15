Турция ввела новые правила по возврату средств за отмененные туры

В Турции клиенты, у которых отменили туры из-за пандемии коронавируса в период с 5 февраля, смогут получить обратно деньги за авиаперелет в течение 14 дней спустя 60 дней после снятия запрета на полеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров страны (TURSAB).

При этом речь не идет о вычете обязательных налогов и отдельных сборов, а также потраченных средств на отель.

Данные изменения вступили в силу в пятницу, 15 мая

Отмечается, что новые правила касаются в основном турецких клиентов туриндустрии, так как иностранные туристы обычно пользуются услугами туроператоров своих стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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