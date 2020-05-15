Стало известно, сколько россиян перешли на «удаленку» во время пандемии

В России 16% граждан перешли на удаленную работу во время режима самоизоляции, большинству не пришлось осваивать для этого новых навыков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным опроса, 54% сейчас не работают. К этой группе относятся как те, кто не работал до ограничений, так и те, кто потерял возможность трудиться из-за пандемии. 27% респондентов продолжают работать в офисе или на предприятии, 16% полностью или частично перешли на удаленную работу. Отмечается, что из них большинство – специалисты с высшем образованием. Еще 2% работали дистанционно до пандемии.

61% опрошенных, которые перешли на «удаленку» и работали так до пандемии, в разной степени недовольны таким режимом работы, 36% — нравится.

81% людей, работающим в удаленном режиме, не пришлось осваивать новых цифровых навыков, 19% — пришлось обучиться ряду технологий.

Опрос проводится среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет в режиме телефонного интервью.