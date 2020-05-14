Названа разница в зарплатах женщин и мужчин России

Проведенное аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума исследование показало, что мужчины и женщины России с одинаковой квалификацией имеют разные зарплаты. Об этом пишет ТАСС.

Так, россиянки зарабатывают на 28% меньше мужчин. При этом среди занятых в экономике граждан высшее образование имеют 36% женщин и 28% мужчин.

В тексте исследования говорится, что к такой разнице приводит согласие женщин на данные условия.

Опрос также показал, что около 40% россиян считают, что построить успешную карьеру легче мужчинам, и только 6% считают, что женщинам. 24% респондентов согласны с тем, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, такого же мнения 17% женщин.

Исследование проводилось в мае-июне 2019 года, на вопросы отвечали 1811 человек старше 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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