Власти Москвы прокомментировали данные о продаже масок в метро с наценкой

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале опроверг сообщения об оптовых закупках медицинских масок и перчаток по низким ценам для продажи в столичном метро.

В своей публикации департамент указывает, что соответствующие договоры действительно были заключены, но поставок масок или перчаток по низкой стоимости не состоялось, поскольку поставщики не смогли доставить их по таким ценам.

По словам Дептранса, Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юридическими лицами.

Дептранс добавил, что продаваемые в метро маски предоставлены городом и имеют единую стоимость. Кроме того, регулярно проводится мониторинг цен на маски и перчатки, реализуемые в Москве.

Ранее «Би-би-си» опубликовал материал об оптовых закупках средств защиты московским метро. Издание указывало, что цена масок составляла 1,64 рубля за штуку, а перчаток — за 4,37 за пару. В материале говорилось, что в российском метро они продавались с большой наценкой.