Трамп обсудил с саудовским королем вопросы энергорынка

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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

В ходе разговора лидеры стран указали на важность поддержания стабильности на мировом рынке энергоресурсов.

Кроме того, представители США и Саудовской Аравии затронули тему предпринимаемых странами мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Трамп и Аль Сауд также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках саммитов G7 и G20.

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