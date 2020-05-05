Техасский регулятор не будет сокращать добычу нефти
Техасский регулятор заявил, что не будет сокращать нефтяную добычу.
Об этом сообщил глава Железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Крисчен. Трансляция с его обращением велась на сайте компании.
Он уточнил, что двое из трех голосов было отдано против сокращения нефтедобычи.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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