Способное достроить «Северный поток — 2» судно приблизилось к месту укладки

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Способное завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» подошло к месту укладки, расположенном возле датского острова Борнхольм. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Marine Traffic.

По данным ресурса, плавучий трубоукладчик находится в Балтийском море в исключительной экономической зоне Дании.

«Академик Черский» уже несколько раз в течение более 80 дней менял место назначения. На данный момент судно направляется в Калининград, куда планирует прибыть 1 июля.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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