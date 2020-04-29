Работающим в больницах Москвы студентам-медикам выплатят свыше 100 тысяч рублей
Студенты-медики, которые работали с больными коронавирусом в медучреждениях Москвы, получат выплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Там уточнили, что столичные больницы принимают на работу и практику студентов-медиков.
Оперштаб уточнил, что студентов также во время работы обеспечат бесплатным питанием и необходимыми средствами защиты.
Зарплаты студентам-медикам по итогам работы будут выплачены в размере свыше 100 тыс. рублей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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