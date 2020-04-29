Новак назвал апрель 2020 года самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/13065301/AP_345372390881-pic905-895x505-72904.jpg">

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что апрель 2020 года может оказаться самым тяжелым месяцем в нефтяной отрасли за всю историю.

Он пояснил, что сейчас две трети населения Земли находится в самоизоляции, в связи с чем среди прочего сильно сократился спрос на заправках, потребление керосина в аэропортах и загрузка НПЗ.

Так, на сегодняшний день, спрос упал с более чем 100 млн барр/с до, по разным оценкам, 70-80 млн барр/с, то есть на 20-30 млн барр/с.

При этом, пока непонятно, когда данный режим закончится, с какой скоростью будут восстанавливаться экономики и, соответственно, сниматься ограничительные меры и увеличиваться спрос, отметил министр.

«На мой взгляд, апрель окажется самым тяжелым месяцем, возможно, за всю историю нефтяной промышленности», — считает Новак.

Он обратил внимание на то, что даже нефтехимия начала потреблять меньше нефти.

«Поскольку люди практически во всем мире находятся на самоизоляции в своих домах и значительно изменили свои потребительские привычки, упали такие сегменты потребления продуктов нефтехимии, как строительство и автомобильная индустрия», — уточнил глава Минэнерго.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В конце марта глава государства ввел в стране нерабочие дни для профилактики распространения коронавируса. 28 апреля он продлил данную меру по 11 мая. Вслед за этим был продлен и режим самоизоляции, введенный во многих регионах страны. Это означает, что граждане должны оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Летальный срок: как долго страны могут жить под карантином

— Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

— Новый обвал: нефть продолжает терять в цене