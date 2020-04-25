Кудрин призвал не скупиться на трату запасов ФНБ в условиях пандемии

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что не стоит скупиться на траты средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на его выступление.

Кудрин рассказал, что при общении с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что в 2020 году можно не скупиться.

«В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — продолжил он.

По мнению Кудрина, после прохождения пика коронавируса можно будет занимать на рынках и помогать бюджету. В целом, по его прогнозам, последствия для российской бюджетной системы могут растянуться на 2-4 года. При этом недополучение доходов, вероятно, составит от 3 до 4 трлн руб.

«Они будут покрыты частично за счет Фонда национального благосостояния, частично — за счет заимствований на рынках», — подытожил Кудрин.

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