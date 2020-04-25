Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым платежам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Речь идет о платежах в государственные внебюджетные фонды.

Согласно постановлению, отсрочка будет действовать 4-6 месяцев, после чего предприятия смогут произвести выплаты в течение года.

Данная мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.

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