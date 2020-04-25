Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым платежам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Речь идет о платежах в государственные внебюджетные фонды.
Согласно постановлению, отсрочка будет действовать 4-6 месяцев, после чего предприятия смогут произвести выплаты в течение года.
Данная мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Камбин выделил 6 млрд рублей на возмещение недостающих доходов по ипотеке под 6,5%
— РСПП просит Мишустина поддержать принятие закона о цифровых финансовых активах
— Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета