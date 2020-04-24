Трамп: Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы нефтедобычи
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, такое решение будет «естественным процессом» в связи с ситуацией на нефтяном рынке.
Он напомнил, что Россия и Саудовская Аравия планируют сократить объемы добычи на 10 млн баррелей в сутки, и выразил мнение, что сокращения могут достигнуть 15–20 млн баррелей в сутки.
9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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