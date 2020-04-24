Решетников заявил о выполнении властями соцобязательств вне зависимости от нефтяных цен
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что цены на нефть не повлияют на выполнение государством всех социальных обязательств. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что принятые для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса меры сопоставимы со среднеевропейским уровнем.
Министр подчеркнул, что главным для ведомств остается реализация мер и поручений, которые были даны президентом России Владимиром Путины для стабилизации ситуации.
Кроме того, Решетников добавил, что россияне получат все социальные выплаты вне зависимости от ситуации на нефтяном рынке.
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