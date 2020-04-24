Решетников заявил о выполнении властями соцобязательств вне зависимости от нефтяных цен

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что цены на нефть не повлияют на выполнение государством всех социальных обязательств. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что принятые для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса меры сопоставимы со среднеевропейским уровнем.

Министр подчеркнул, что главным для ведомств остается реализация мер и поручений, которые были даны президентом России Владимиром Путины для стабилизации ситуации.

Кроме того, Решетников добавил, что россияне получат все социальные выплаты вне зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

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