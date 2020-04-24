Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

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В том случае, если баррель российской нефти Urals будет стоить $15, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России хватит для замещения выпадающих доходов бюджета на два года. Об этом сообщает Deutsche Bank.

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.

Согласно их расчетам, при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.

Экономисты банка считают, что этого бы хватило при временном нефтяном шоке без экономического ущерба от пандемии коронавируса.

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