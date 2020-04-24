Стоимость нефти Brent выросла на 5,02%

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,02%, достигнув $22,40 за баррель. Об этом следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 6,91%. Она установилась на отметке в $17,64 за баррель.

Такие данные торгов приведены по состоянию на 05.44 мск.

Ранее цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель. Это случилось впервые с 2001 года.

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— Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года