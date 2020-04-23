Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

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Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.

Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (38%), заявляют эксперты. Отмечается также, что треть респондентов отказалась от запланированной на ближайшие полгода покупки бытовой техники и мебели.

Кроме того, половина опрошенных приняла решение временно отказаться от приобретения автомобиля, в частности, из-за неготовности брать кредит.

При этом ожидается повышение расходов россиян на WI-FI, коммунальные и мобильные услуги, продукты и лекарства, продаваемые без рецепта, показало исследование.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.