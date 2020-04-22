Названы вероятные сроки первых туров из России за рубеж

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Первые туры после пандемии коронавируса, вероятнее всего, будут не ранее августа. Об этом рассказали а Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, агентства одного из крупных туроператоров получили письма, в которых говорилось, что россияне смогут отправиться за границу с 1 августа. Также подобные предварительные сроки установлены у еще двух крупных участников рынка. Однако, как отмечается, эти даты могут быть сдвинуты в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Также в АТОР уточнили, что туры по России хотят разрешить с 1 июня текущего года.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 4 420 человек, скончались 513.

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