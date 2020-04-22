В Кремле призвали не оценивать ситуацию с нефтью по одной неделе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами на нефть нелегкая, но ее не следует оценивать по одной неделе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Говоря о том, будет ли РФ принимать какие-то меры из-за падения цен на нефть, Песков отметил, что сначала нужно проанализировать ситуацию после начала действия новых условий сделки ОПЕК+.

«Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе», — сказал Песков.

По его мнению, сейчас нужно просто подождать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках