Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

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Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году не планируется, передает ТАСС.

По словам министра, при необходимости расходы федерального бюджета будут увеличивать.

Силуанов пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования.

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