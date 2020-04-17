Правкомиссия одобрила четыре перечня системообразующих предприятий

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Четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий одобрены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат председателя комиссии, первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Отраслевые перечни будут публиковаться профильными ведомствами после согласования Министерством экономического развития России при участии Федеральной налоговой службы и одобрения правкомиссии, отметили в секретариате. При этом списки могут обновляться.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий из-за возможных изменений ситуации.

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