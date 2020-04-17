Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на выходные, 18-20 апреля.
Официальный курс доллара уменьшился на 76,8 коп. и составил 73,9441 руб.
В свою очередь, официальный курс евро упал на 1 руб., до 80,111 руб.
Узнать курс рубля можно на странице »Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
— В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%
— Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»