Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

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ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на выходные, 18-20 апреля.

Официальный курс доллара уменьшился на 76,8 коп. и составил 73,9441 руб.

В свою очередь, официальный курс евро упал на 1 руб., до 80,111 руб.

Узнать курс рубля можно на странице »Котировки».

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