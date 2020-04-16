МВФ одобрил новый механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новый механизм краткосрочной ликвидности для помощи странам-членам в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора-распорядителя фонда Кристалину Георгиеву.

Новый механизм представляет собой возобновляемые гарантии для стран-членов с крепкой политикой и фундаментальными основами экономики, заявила Георгиева. Она подчеркнула, что механизм распространяется на страны, которые нуждаются в краткосрочной умеренной поддержке платежного баланса.

По словам Георгиевой, механизм будет предоставлять возобновляемый доступ до 145% квоты, что укрепит ликвидность стран.