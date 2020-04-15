В аптеках начнут продавать тканевые маски
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Аптеки России смогут продавать тканевые гигиенические маски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.
Отмечается, что к продаже допустят гигиенические маски, которые сделаны согласно зарегистрированным в реестре техническим условиям производства.
Данные условия гласят, что маски должны состояться как минимум из трех слоев. Их разрешается делать из бязи, миткаля, вафельной ткани или другого качественного материала.
Также у масок обязательно должны иметься обеспечивающие плотное прилегание к лицу средства фиксации. Такие маски можно стирать и использовать повторно, однако их необходимо регулярно менять.
Уточняется, что Минздрав уже разослал необходимые разъяснения в российские регионы.
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