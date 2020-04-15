Путин сынициировал выдачу денег бизнесу на выплату зарплат
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Президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие от распространения коронавируса предприятия малого и среднего бизнеса получат от государства финансовую помощь для выплат зарплат сотрудникам. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
Он уточнил, что размер помощи будет равен размеру МРОТ, то есть составит 12 130 рублей на каждого сотрудника.
Прием соответствующих заявок начнется с 1 мая. Путин подчеркнул, что обращения за поддержкой должны быть простыми и доступными.
По словам президента, предприятия начнут получать поддержку с 18 мая.
Российский лидер также поручил включить в перечень пострадавших отраслей непродовольственный ритейл.